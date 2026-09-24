Barcelona heq dorë nga Alvarez, Arsenali mbetet pretendent kryesor për sulmuesin

Julian Alvarez pritet të jetë sërish protagonist në merkaton e dimrit, pas një sezoni veror mjaft aktiv. Sidoqoftë, lidhjet e tij me Barcelonën duket se i përkasin të shkuarës.
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Burime nga Fichajes bëjnë me dije se klubi katalanas ka vendosur të mos vazhdojë më ndjekjen e sulmuesit 27-vjeçar kampion bote me Argjentinën.
Arsyet e këtij vendimi nuk kanë të bëjnë vetëm me refuzimin kategorik të Atletico Madridit për të hyrë në bisedime. Një faktor tjetër kyç është se te Barcelona tashmë ka dalë një alternativë e brendshme për rolin e sulmuesit qendror: Raphinha, i cili po kalon një start sezoni të jashtëzakonshëm në atë pozicion.
Shifrat e brazilianit janë mbresëlënëse, me 14 gola dhe 3 asistime në vetëm tetë ndeshje.
Kështu, dëshira e Julian Alvarez për të bartur blaugranat ka pësuar një pengesë serioze.
Megjithatë, Fichajes raporton se Arsenali vazhdon të jetë në lojë për ish-sulmuesin e Manchester Cityt.
Paris Saint-Germain mund të konsiderohet gjithashtu një destinacion i mundshëm, por prania e Ferran Torresit, i cili po shkëlqen në kryeqytetin francez, e vështirëson një transferim të Alvarez. Një lëvizje e tillë do të ishte e imagjinueshme vetëm nëse kampionët e Evropës do të pësonin një largim madhor në repartin sulmues.