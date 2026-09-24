Futbollisti spanjoll heq dorë nga 1 milion euro bonus, gjesti prekës për stafin mbështetës

Një lojtar i kombëtares spanjolle, fitues i Kupës së Botës 2026, ka vendosur të refuzojë shpërblimin e tij financiar për suksesin në turne, raporton e përditshmja AS. Shuma prej rreth një milion euro do t’u shpërndahet punonjësve të Federatës Spanjolle të Futbollit që kontribuan në misionin e ekipit.

Të lidhura

None found

Mediat spanjolle nuk kanë zbuluar emrin e futbollistit, duke respektuar dëshirën e tij për të mbetur anonim. Ky veprim ka habitur shumëkënd në botën e sportit, por thekson karakterin e fshehtë të kampionit.

Sipas një marrëveshjeje të arritur para nisjes së kompeticionit, lojtarët dhe Federata kishin përcaktuar ndarjen e bonuseve në varësi të ecurisë së skuadrës. Pikërisht këtë pjesë të të ardhurave të tij profesionisti ka vendosur t’ua dhurojë atyre që punuan në prapaskenë.

Arsyeja e këtij gjesti bujar lidhet me mirënjohjen ndaj grupit të gjerë të punonjësve, të cilët u kujdesën për organizimin dhe logjistikën e ekipit gjatë grumbullimit të gjatë. Ata shoqëruan delegacionin në çdo hap, duke siguruar që gjithçka të funksiononte pa pengesa pas perdes së skenës.

Raportimi nuk specifikon se në ç’mënyrë do të shpërndahet shuma mes këtij stafi mbështetës, një detaj që mbetet ende i paqartë. Gjithashtu, gazeta nuk e lidh këtë akt me ndonjë futbollist konkret, duke lënë në mister identitetin e kampionit botëror që preferoi të ndihmonte të tjerët në heshtje.


Shtuar 24.09.2026 13:19

Tags:
Rast i ri me certifikata false në Zvicër, pas Xhakës përfshihet edhe Breel Embolo

Rast i ri me certifikata false në Zvicër, pas Xhakës përfshihet edhe Breel Embolo
Hetimi ndaj Granit Xhakës zgjerohet, dyshohet se certifikata e falsifikuar u përdor për udhëtimin në SHBA

Hetimi ndaj Granit Xhakës zgjerohet, dyshohet se certifikata e falsifikuar u përdor për udhëtimin në SHBA
Nisje perfekte për Zidane, Franca mund Turqinë falë Mbappes

Nisje perfekte për Zidane, Franca mund Turqinë falë Mbappes
Belgjika fiton 2-0 ndaj Italisë

Belgjika fiton 2-0 ndaj Italisë
FFK publikon pamje të veçanta nga fitorja e Kosovës ndaj Irlandës

FFK publikon pamje të veçanta nga fitorja e Kosovës ndaj Irlandës
Bayern Munich përgatit ofertë të madhe për Dani Olmon e Barcelonës

Bayern Munich përgatit ofertë të madhe për Dani Olmon e Barcelonës
Liverpooli kërkon rikthimin e bujshëm të Tyler Mortonit vetëm një vit pas largimit të tij

Liverpooli kërkon rikthimin e bujshëm të Tyler Mortonit vetëm një vit pas largimit të tij
Roberto Carlos rrëfen si mbeti pothuajse pa asgjë: Agjentët dhe familja më shkatërruan financiarisht

Roberto Carlos rrëfen si mbeti pothuajse pa asgjë: Agjentët dhe familja më shkatërruan financiarisht
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibombetsmovejojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişhızlı index almasekabetcasibom güncel girişcasibom güncel girişcasibom girişcasibom girişcasibomcasibomcasibomholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet