Futbollisti spanjoll heq dorë nga 1 milion euro bonus, gjesti prekës për stafin mbështetës

Një lojtar i kombëtares spanjolle, fitues i Kupës së Botës 2026, ka vendosur të refuzojë shpërblimin e tij financiar për suksesin në turne, raporton e përditshmja AS. Shuma prej rreth një milion euro do t’u shpërndahet punonjësve të Federatës Spanjolle të Futbollit që kontribuan në misionin e ekipit.
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Mediat spanjolle nuk kanë zbuluar emrin e futbollistit, duke respektuar dëshirën e tij për të mbetur anonim. Ky veprim ka habitur shumëkënd në botën e sportit, por thekson karakterin e fshehtë të kampionit.
Sipas një marrëveshjeje të arritur para nisjes së kompeticionit, lojtarët dhe Federata kishin përcaktuar ndarjen e bonuseve në varësi të ecurisë së skuadrës. Pikërisht këtë pjesë të të ardhurave të tij profesionisti ka vendosur t’ua dhurojë atyre që punuan në prapaskenë.
Arsyeja e këtij gjesti bujar lidhet me mirënjohjen ndaj grupit të gjerë të punonjësve, të cilët u kujdesën për organizimin dhe logjistikën e ekipit gjatë grumbullimit të gjatë. Ata shoqëruan delegacionin në çdo hap, duke siguruar që gjithçka të funksiononte pa pengesa pas perdes së skenës.
Raportimi nuk specifikon se në ç’mënyrë do të shpërndahet shuma mes këtij stafi mbështetës, një detaj që mbetet ende i paqartë. Gjithashtu, gazeta nuk e lidh këtë akt me ndonjë futbollist konkret, duke lënë në mister identitetin e kampionit botëror që preferoi të ndihmonte të tjerët në heshtje.