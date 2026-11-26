LeBron James regjistroi një triple-double me 25 pikë, 10 kërcime në tabelë dhe 12 asistime, duke udhëhequr Philadelphia 76ers drejt fitores 111-104 kundër Miami Heat. Për ekipin nga Florida kjo ishte humbja e parë pas shtatë fitoreve radhazi.
Në takimin tjetër të luajtur natën mes të mërkurës dhe të enjtes, Victor Wembanyama shënoi 44 pikë për San Antonio Spurs, por nuk arriti të shmangë disfatën e skuadrës së tij ndaj Portland Trail Blazers, që fitoi 116-111.
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Minnesota Timberwolves mposhti Oklahoma City Thunder me rezultatin 113-106, por u detyrua të luajë pa LaMelo Ball, i cili pësoi një dëmtim gjatë ndeshjes.
Kampioni në fuqi, New York Knicks, siguroi një fitore të vuajtur 121-102 ndaj Cleveland Cavaliers, falë një paraqitjeje shumë të mirë në periodën e katërt.
Rezultatet e plota të natës në NBA:
Philadelphia 76ers – Miami Heat 111-104
Charlotte Hornets – Chicago Bulls 105-107
New York Knicks – Cleveland Cavaliers 121-102
OKC Thunder – Minnesota Timberwolves 106-113
Memphis Grizzlies – LA Clippers 115-97
Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets 97-104
Houston Rockets – Phoenix Suns 116-104
Golden State Warriors – Sacramento Kings 129-110
Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs 116-111