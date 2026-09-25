Tragjedi në Lucca, zjarri merr jetën e dy personave dhe plagos 13 të tjerë

Një zjarr i fuqishëm që shpërtheu gjatë natës në Lucca të Toskanës, në veriperëndim të Italisë, shkaktoi vdekjen e një burri 65-vjeç dhe një gruaje 73-vjeçare.
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Flakët përfshinë një godinë trekatëshe, duke lënë pas dy viktima dhe 13 persona të plagosur, përfshirë edhe fëmijë.
Sipas të dhënave të autoriteteve, zjarri nisi në katin përdhes dhe u përhap me shpejtësi në pjesët e tjera të ndërtesës. Disa familje u detyruan të kërkonin ndihmë nga ballkonet, ndërsa ekipet e shpëtimit ndërhynë për evakuimin e banorëve. Mes personave të shpëtuar ishte edhe një foshnjë.
Pas përfundimit të shuarjes së flakëve, zjarrfikësit gjetën trupat e dy viktimave në apartamentin ku kishte nisur zjarri. Gruaja u gjet e pajetë në dhomën e ndenjes, ndërsa burri në dhomën e gjumit. Vlerësimet e para sugjerojnë se 65-vjeçari mund të ketë vdekur nga asfiksia e shkaktuar prej tymit dhe produkteve të djegies.
Një prej 13 të plagosurve, një grua, është në gjendje më të rëndë dhe është dërguar në Qendrën e Djegieve në Pisa, ku po merr trajtim të specializuar.
Ndërkohë, autoritetet vijojnë hetimet për të përcaktuar shkaqet e shpërthimit të zjarrit.
Bashkia e Lucces ka nisur procedurat për t’u siguruar strehim të përkohshëm banorëve të evakuuar, pasi godina është shpallur e pabanueshme.