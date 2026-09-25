Dion Gallapeni shkëlqen ndaj Irlandës – statistika që dëshmojnë një paraqitje thuajse perfekte

Kosova e nisi me fitore historike përballjen e parë në nivel senior ndaj Irlandës, ndërsa një nga protagonistët kryesorë në këtë sukses ishte Dion Gallapeni.
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Ndeshja u zhvillua mbrëmë në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë dhe përfundoi me rezultatin 1-0 në favor të “Dardanëve”. Tri pikët u siguruan falë golit të Vedat Muriqit në pjesën e dytë.
Brenda një sfide të luftuar dhe me ngarkesë të madhe për mbrojtjen, Gallapeni u shfaq i sigurt në prapavijë, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në ruajtjen e epërsisë së Kosovës.
Mbrojtësi fitoi të gjitha duelet tokësore ku mori pjesë, konkretisht 5 nga 5, ndërsa në përballjet ajrore regjistroi po ashtu sukses të plotë, me 4 duele të fituara nga 4.
Edhe në ndërhyrje ai ishte 100 për qind i saktë, duke fituar 2 nga 2 të tilla dhe duke kufizuar mundësitë e repartit ofensiv irlandez.
Gjatë ndeshjes, Gallapeni pati 81 prekje të topit, realizoi tetë rikuperime dhe shtatë spastrime. Ai fitoi gjithashtu tri faulle.
Kontributi i tij nuk mungoi as në fazën sulmuese, ku regjistroi tri krosime të sakta, ndërpreu dy aksione dhe krijoi një mundësi për bashkëlojtarët.
Me sigurinë e treguar në mbrojtje, saktësinë në duele dhe përfshirjen në avancimin e lojës, Gallapeni ishte ndër lojtarët më të spikatur të Kosovës në fitoren 1-0 ndaj Irlandës.