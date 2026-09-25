Samuel Barrott, arbitri anglez që do të drejtojë përballjen Shqipëri – Bjellorusi

UEFA ka caktuar anglezin Samuel Barrott si gjyqtarin kryesor të takimit mes Shqipërisë dhe Bjellorusisë.
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Edhe pse është vetëm 32 vjeç, Barrott ka një përvojë të konsiderueshme në arenën e futbollit. Ai arbitron në Premier League, ndërsa ndeshja e fundit finale që ka drejtuar ishte përballja Arsenal – Manchester City në Superkupën e Anglisë, e njohur si “FA Community Shield”.
Duelli mes Kombëtares shqiptare dhe Bjellorusisë do të luhet më 26 shtator, në orën 20:45, në stadiumin “Air Albania” në Tiranë. Sfida është e vlefshme për Ligën e Kombeve.