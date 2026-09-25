Papa Leone XIV nis vizitën e parë në Francë, pritet nga Emmanuel dhe Brigitte Macron në Élysée

Papa Leone XIV ka mbërritur në Francë për vizitën e tij të parë shtetërore në këtë vend, 18 vjet pas qëndrimit të fundit të një pape. Në Paris, ai u prit nga presidenti francez Emmanuel Macron dhe bashkëshortja e tij, Brigitte Macron, në Pallatin Élysée.
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Mbërritja e Papës u shoqërua nga prania e një numri të madh qytetarësh në rrugët e kryeqytetit, ndërsa ceremonia zyrtare në rezidencën presidenciale u zhvillua nën atmosferën e protokollit dhe tapetit të kuq.
Gjatë qëndrimit disa ditor, Papa Leone XIV do të marrë pjesë në takime dhe aktivitete të ndryshme, ku ndër temat kryesore pritet të jenë e ardhmja e Europës, inteligjenca artificiale dhe roli i Kishës Katolike.
Një nga pikat më të rëndësishme të programit do të jetë fjalimi në UNESCO. Në këtë rast, Papa pritet të trajtojë zhvillimin e inteligjencës artificiale dhe ndikimin që ajo ka në shoqëri.
Leone XIV do të vizitojë edhe Metz-in, ku diskutimi pritet të përqendrohet te perspektiva e Europës dhe ideja e një kontinenti të bashkuar. Në itinerarin e tij janë përfshirë gjithashtu Katedralja Notre-Dame në Paris dhe faltorja katolike e Lourdes.
Qëndrimi i Papës zhvillohet në një kohë kur Kisha Katolike në Francë vijon të përballet me pasojat e skandaleve të abuzimit. Kjo çështje pritet të pasqyrohet edhe në mesazhet që ai do të përcjellë gjatë vizitës.