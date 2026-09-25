Aktakuzë ndaj investitorit dhe Ramiz Merkos për shembjen e shtëpisë së Vllado Maleskit, monument i mbrojtur i trashëgimisë kulturore

Prokuroria Themelore Publike në Strugë ka ngritur aktakuzë ndaj gjashtë personave, të dyshuar për veprën penale “Dëmtimi ose shkatërrimi i të mirave nën mbrojtje të përkohshme të trashëgimisë kulturore ose të rrallave natyrore”.
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Sipas aktakuzës, gjatë hapjes së themeleve për ndërtimin e një objekti të ri, investitori dhe realizuesi i punimeve kanë dëmtuar murin e përbashkët me banesën e vjetër të Vllado Maleskit. Si pasojë, ndërtesa është destabilizuar dhe më pas është shembur.
Në mesin e të akuzuarve janë edhe një inxhinier ndërtimi dhe një arkitekt nga Komuna e Strugës, ish-kryetari i kësaj komune Ramiz Merko, si dhe një arkitekte-konservatore nga Instituti për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore dhe Muzeu i Ohrit. Ata dyshohen se kanë ndihmuar në kryerjen e veprës penale.
Ngjarja është regjistruar më 15 tetor 2025, në rrugën “Vëllezërit Milladinovci” në Strugë.