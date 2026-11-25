Detaje të reja dalin në dritë nga hetimet për v*asjen e Arlinda Zekajt, 49-vjeçares që u vra më 25 tetor në Vitomiricë të Pejës.
Dokumentet e Prokurorisë hedhin dritë mbi dyshimet për një përfshirje të disa familjarëve të ish-bashkëshortit, përpara dhe pas krimit.
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Sipas dosjes së publikuar nga mediat në Kosovë, ish-vjehrra e viktimës, Nurije Sylaj, dyshohet se e fotografonte dhe e filmonte vazhdimisht Arlindën, duke ruajtur në telefon materiale që dokumentonin lëvizjet dhe vendndodhjen e saj.
Në telefonin e saj, sipas Prokurorisë, është gjetur edhe një video e datës 23 tetor, ku Arlinda shfaqet duke ecur në qytet.
Pamjet dyshohet se i ishin dërguar përmes WhatsApp-it nga ish-kunati i saj, Driton Sylaj, i cili gjithashtu dyshohet se përcillte lëvizjet e 49-vjeçares.
Por një tjetër element i rëndë i dosjes lidhet me momentin e vrasjes. Prokuroria pretendon se Nurije Sylaj ndodhej në shtëpi kur djali i saj, Albert Sylaj, sulmoi Arlindën me sëpatë.
Sipas hetimeve, ajo nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për të ndaluar sulmin, pavarësisht se ishte e pranishme.
Gjithashtu, hetuesit dyshojnë se pas ngjarjes, ish-vjehrra ka dhënë një dëshmi që nuk përputhet me pamjet e kamerave të sigurisë.
Ajo kishte pretenduar se Arlinda e kishte shtyrë dhe rrëzuar në tokë, ndërsa vetë kishte qenë pa ndjenja në momentin e vrasjes.
Hetimet janë zgjeruar edhe ndaj ish-kunatit Driton Sylaj, i dyshuar për ndihmë në përgatitjen dhe lehtësimin e vrasjes.
Ndërkohë, dy persona të tjerë, Metë Pepaj dhe Gëzim Bobi, dyshohet se kanë ndihmuar Albert Sylajn të largohej dhe të fshihej pas krimit.
Prokuroria ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit për katër të dyshuarit, ndërsa hetimet janë zgjeruar edhe ndaj ish-bashkëshortit të viktimës, Jeton Sylaj, për dyshimet mbi shtytjen në vrasje.
Në dosje përmenden gjithashtu komunikime kërcënuese ndaj dëshmitarëve dhe personave që mund të kenë dijeni për ngjarjen.
Prokuroria i konsideron këto komunikime si elemente që mund të tregojnë përpjekje për të ndikuar në dëshmitë dhe ecurinë e hetimeve.
Arlinda Zekaj, u vra më 25 tetor 2026, ndërsa rasti ka nxitur reagime të forta në Kosovë për shkak të paralajmërimeve të mëparshme të viktimës për rrezikun që i kanosej dhe mënyrën se si institucionet trajtuan kërkesat e saj për mbrojtje.