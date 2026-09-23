Afati përfundimtar për zgjedhjen e kreut të shtetit, ja datat kur mund të shkohet sërish në votime

Gjykata Kushtetuese bëri publik aktgjykimin e saj në lidhje me ankesën e përfaqësuesve të Partisë Demokratike të Kosovës, e cila kishte të bënte me themelimin e legjislaturës së re dhe formimin e ekzekutivit.

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Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, formimi i Kuvendit ndodhi jashtë dritares 30-ditore të parashikuar në Kushtetutë. Megjithatë, ajo vendosi se kabineti qeveritar që mori detyrën më 13 shtator e bëri këtë në përputhje me ligjin më të lartë të vendit.

Një aspekt thelbësor i këtij vendimi është afati kohor për zgjedhjen e kreut të shtetit. Gjykata Kushtetuese ka sqaruar se periudha 60-ditore për këtë proces nisi më 8 gusht 2026 dhe do të mbyllet më 6 tetor 2026.

Nëse dështon përpjekja për të zgjedhur Presidentin brenda këtij harku kohor, parashikimet kushtetuese detyrojnë shpërbërjen e Kuvendit dhe thirrjen e një procesi të ri elektoral. Në një skenar të tillë, dy të dielat e para të nëntorit, përkatësisht data 8 dhe 15, shfaqen si opsionet më të mundshme për të shkuar në kutitë e votimit.

Paralelisht, Gjykata konstatoi se Kuvendi është i detyruar të plotësojë postin vakant të nënkryetarit, duke e zgjedhur atë nga radhët e grupit të dytë më të madh legjislativ, atij të PDK-së. Kërkesa për vendosjen e një mase të përkohshme u rrëzua nga gjykata, dhe vendimi i plotë hyn në fuqi menjëherë, që prej momentit të shpalljes publike.


Shtuar 23.09.2026 15:37

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