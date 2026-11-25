Michael Carrick, 45 vjeç, raportohet se ndodhet në fazën përfundimtare të negociatave për t’u emëruar trajner i Blackburn, skuadër që garon në Championship, divizioni i dytë i futbollit anglez.
Ish-trajneri i Manchester United u shkarkua 13 ditë më parë, pasi ekipi ra në zonën e rënies nga Liga Premier.
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Megjithatë, qëndrimi i Carrick pa ekip mund të jetë shumë i shkurtër, pasi Blackburn ka shfaqur interes për ta marrë në drejtim.
Klubi anglez mbeti pa trajner pasi Tony Mowbray u detyrua të largohej për shkak të problemeve shëndetësore. Në këtë periudhë, skuadra po drejtohet përkohësisht nga Damien Johnson dhe Mike Dodds.
Carrick e njeh mirë Championship, pasi nga viti 2022 deri në vitin 2025 ishte trajner i Middlesbrough.
Blackburn e ka fituar tri herë kampionatin anglez: dy tituj në fillim të shekullit të 20-të dhe një tjetër në sezonin 1994/95. Klubi ka kaluar disa vite në Divizionin e Dytë, ndërsa paraqitja e fundit në Ligën Premier ishte në sezonin 2011/12.
Aktualisht, Blackburn renditet në vendin e 13-të të Championship. Ekipi ka regjistruar gjashtë fitore, katër barazime dhe gjashtë humbje, duke qenë 13 pikë larg liderit Middlesbrough dhe 12 pikë pas Wolverhampton, që mban vendin e dytë.