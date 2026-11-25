Brukseli zhvillon sot samitin e radhës mes Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku pritet të diskutohen avancimi i integrimit, bashkëpunimi politik dhe sfidat e përbashkëta të rajonit.
Takimi do të bashkëdrejtohet nga presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, dhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Sipas mediave vendase, ata synojnë të ruajnë dinamikën e procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian.
Të lidhura
None found
Një pjesë e rëndësishme e axhendës do t’i kushtohet progresit të integrimit gradual të vendeve të Ballkanit Perëndimor, veçanërisht zbatimit të Planit të Rritjes dhe mundësisë për zgjerimin e përfitimeve të tij për rajonin.
Vëmendje e posaçme pritet t’i kushtohet edhe Malit të Zi, i cili synon të përfundojë negociatat për të gjithë kapitujt deri në fund të këtij viti.
Për Malin e Zi, ky mund të jetë samiti i fundit ku merr pjesë si vend kandidat, përpara se të kalojë në fazën e aderimit.
Megjithatë, Traktati i Anëtarësimit të Malit të Zi nuk pritet të nënshkruhet para qershorit të vitit të ardhshëm.
Përveç zgjerimit, në takimin e liderëve do të trajtohen edhe çështjet e sigurisë dhe qëndrueshmërisë së Ballkanit Perëndimor, në një periudhë të shoqëruar nga tensione ndërkombëtare.
Serbia do të mungojë në këtë samit, duke mos u përfaqësuar për të dytën herë radhazi në nivelin më të lartë politik.
Presidenti në detyrë dhe kryetari i Kuvendit të Serbisë, Aleksandar Çupiç, nuk do të marrë pjesë në takim. Zyrtarët evropianë e kanë mirëkuptuar këtë mungesë, duke iu referuar situatës politike tranzitore në Beograd pas zgjedhjeve.
Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë pritet të jetë një tjetër temë qendrore e diskutimeve. Liderët evropianë do të theksojnë se mungesa e normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve vazhdon të përbëjë pengesë për përparimin e tyre drejt integrimit në Bashkimin Evropian.
Takimi i fundit mes Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor u mbajt në fillim të qershorit në Tivat të Malit të Zi, ku ishte i pranishëm edhe kryeministri shqiptar Edi Rama.