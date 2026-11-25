Kryetari i Komunës së Butelit, Darko Kostovski, nuk dha një përgjigje për arsyen se përse në parkun e ri të kësaj komune nuk është zbatuar Ligji për përdorimin e gjuhëve.
Gjatë një konference për shtyp, gazetarët e pyetën dy herë lidhur me këtë çështje, por Kostovski iu referua temave të tjera dhe, në një moment, e ftoi gazetarin të vizitonte parkun.
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“Ju dëshiroj nga zemra që edhe ju ta shijoni parkun, të vini ta vizitoni”, u shpreh ai, pa iu përgjigjur pyetjes se pse nuk po zbatohet ligji.
Në hyrje të parkut, mbishkrimi ishte vendosur fillimisht vetëm në gjuhën maqedonase, çka shkaktoi përplasje edhe në Këshillin e Komunës së Butelit.
Më pas, disa qytetarë vendosën me vetiniciativë edhe mbishkrimin në gjuhën shqipe.
Sipas regjistrimit të popullsisë të vitit 2021, në Komunën e Butelit jetojnë mbi 14 mijë shqiptarë, të cilët përbëjnë 37,1 për qind të popullsisë rezidente. Maqedonasit përbëjnë 44,8 për qind, me rreth 17 mijë banorë.