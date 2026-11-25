Qendërmbrojtësi i Manchester Unitedit, Ayden Heaven, po vlerëson mundësinë për t’u larguar nga “Old Trafford”, pasi nën drejtimin e Mauricio Pochettinos ka zbritur në fushë vetëm në një ndeshje.
20-vjeçari nuk u aktivizua në humbjen 4-0 ndaj Liverpoolit, duke qëndruar në stolin e rezervave. Kjo situatë ka shtuar pasigurinë rreth rolit që ai do të ketë në projektin e ri të klubit.
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Sipas BBC, Heaven druhet se hapësirat për të mund të ngushtohen edhe më shumë, pasi Pochettino pritet t’u besojë lojtarëve me më tepër përvojë në përpjekjen për ta larguar Manchester Unitedin nga zona e rënies nga liga.
Opsioni i preferuar për mbrojtësin është një huazim gjatë afatit kalimtar të janarit, megjithëse ai nuk e ka mbyllur derën as për një largim të përhershëm.
Manchester United po punon gjithashtu për forcimin e mbrojtjes në merkaton e dimrit dhe është përmendur në lidhje me futbollistin e Fulhamit, Calvin Bassey. Një afrim i tillë do ta rriste edhe më tej konkurrencën për një vend në formacion, duke e vështirësuar situatën e Heavenit.
Raportohet se për 20-vjeçarin interesohen edhe Fulham dhe Barcelona. Të dy klubet kishin provuar ta merrnin atë më herët, kur Heaven u largua nga Arsenali për t’iu bashkuar Manchester Unitedit në shkurt të vitit 2025.
Trajnerët e shumtë që kanë drejtuar skuadrën kanë ndikuar në ecurinë e tij gjatë gati dy viteve në Manchester. Që prej transferimit te “Djajtë e Kuq”, Pochettino është trajneri i tretë i përhershëm nën urdhrat e të cilit ka luajtur qendërmbrojtësi.
Edhe pse ka firmosur një kontratë që skadon në vitin 2029, me mundësi zgjatjeje për një vit tjetër, Heaven nuk ka mundur ende të fitojë një rol të qëndrueshëm në formacionin titullar.
Në total, ai ka luajtur 32 ndeshje për Manchester Unitedin. Këtë sezon, megjithatë, ka nisur si titullar vetëm në dy prej 11 sfidave të Ligës Premier dhe në dy nga katër ndeshjet e Ligës së Kampionëve.