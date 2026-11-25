Maqedonia do të vijojë procesin e reformave, ndërsa çështjet dypalëshe nuk do të pranohen si pengesa në rrugën drejt anëtarësimit të plotë në Bashkimin Evropian. Kryeministri Hristijan Mickoski e bëri këtë deklaratë përpara samitit të sotëm BE-Ballkani Perëndimor në Bruksel, në përgjigje të një pyetjeje mbi bllokimin e procesit të integrimit dhe qëndrimet e fundit të Brukselit.
Duke iu referuar Shqipërisë dhe Malit të Zi, Mickoski tha se nuk e ndan vlerësimin se këto dy vende po përparojnë më shpejt se Maqedonia.
Të lidhura
None found
“Nuk do të pajtohesha me këtë. Nuk mendoj se situata është e tillë. Do t’i rikthehem krahasimit tim me autobusin që lëkundet. Në këtë moment, rruga e tyre drejt BE-së, si për Malin e Zi, ashtu edhe për Shqipërinë, duket pikërisht kështu. Ndërkohë, ne po zbatojmë reforma dhe jemi vërtet në krye sa i përket Agjendës së Reformave”, u shpreh Mickoski.
Kryeministri nuk dha një koment të drejtpërdrejtë për deklaratën e fundit të Geert Jan Kopman, Drejtorit të Përgjithshëm për Zgjerimin dhe Fqinjësinë Lindore në Komisionin Evropian, i cili tha se pengesa për integrimin evropian të Maqedonisë ndodhet në Shkup dhe jo në Bashkimin Evropian.
Mickoski e cilësoi Kopmanin si mik të Maqedonisë dhe nënvizoi se qeveria e vlerëson ndjeshëm rolin e tij në zbatimin e Agjendës së Reformave.
Ai bëri të ditur se gjatë ditës do të zhvillohet një takim pune përmes videokonferencës, ku do të shqyrtohet shkalla e përmbushjes së detyrimeve reformuese. Gjithashtu, Mickoski tha se pret të takohet me Kopmanin në Bruksel.