Kryeprokurori i Shtetit, Zejnulla Gashi, zhvilloi të mërkurën një takim me Auditoren e Përgjithshme, Vlora Spanca, ku në qendër të bisedimeve ishte bashkëpunimi ndërinstitucional për trajtimin e rasteve me dyshime për keqpërdorim të parasë publike.
Një pjesë e rëndësishme e diskutimit iu kushtua zbatimit sa më efektiv të Memorandumit të Bashkëpunimit mes Zyrës Kombëtare të Auditimit dhe Prokurorit të Shtetit.
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Marrëveshja përcakton mënyrën e trajtimit nga Prokuroria e Shtetit të rasteve të referuara prej Zyrës Kombëtare të Auditimit, kur ka dyshime për ekzistencën e elementeve të veprave penale, veçanërisht mashtrimit në financat publike.
Gashi dhe Spanca biseduan gjithashtu për organizimin e mëtejshëm të punëtorive të përbashkëta, të cilat synojnë shkëmbimin e përvojave profesionale dhe rritjen e kapaciteteve për zbulimin e trajtimin e rasteve që mund të kenë karakter penal.
Sipas njoftimit, palët ranë dakord që bashkëpunimi ndërmjet institucioneve të thellohet në vijim, duke respektuar kompetencat dhe përgjegjësitë që u përcakton ligji secilit prej tyre.
Ky bashkëpunim synon të përmirësojë mekanizmat për trajtimin e dyshimeve lidhur me keqpërdorimin e parasë publike dhe luftën kundër mashtrimit në financat publike.