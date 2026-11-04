Bruno Fernandes mbështet Carrickun pas fitores ndaj Romës dhe pranon se e meritonte stolin

Bruno Fernandes mbështet Carrickun pas fitores ndaj Romës dhe pranon se e meritonte stolin

Pas fitores me përmbysje ndaj Romës në Ligën e Kampionëve, Bruno Fernandes shprehu publikisht mbështetjen për trajnerin e Manchester Unitedit, Michael Carrick. Mesfushori portugez pranoi se Carrick kishte pasur arsye ta linte në stol në ndeshjet e fundit, pas kritikave që ai kishte bërë publikisht për taktikat e skuadrës.

Fernandes pati rol vendimtar në triumfin 3-2 të Unitedit. Ekipi anglez rikuperoi një disavantazh prej dy golash dhe ndërpreu një seri prej nëntë ndeshjesh pa fitore.

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Në një nga paraqitjet e tij më të mira këtë sezon, portugezi shënoi me penallti dhe më pas dha asistin për golin e barazimit të Matheus Cunhas. Rezultati uli presionin mbi skuadrën, e cila po përjetonte nisjen më të dobët të sezonit që nga viti 1986.

Pas takimit, Fernandes hodhi poshtë zërat për një përçarje me Carrickun. Ai tha se mes tyre kishin qarkulluar shumë pretendime të pavërteta në media, por se i kishin sqaruar çështjet drejtpërdrejt. Sipas tij, trajneri vendosi ta linte në stol sepse nuk po luante mirë.

Mesfushori pranoi se shumë njerëz e kishin interpretuar këtë vendim si ndëshkim për deklaratat e tij. Ai shtoi se, edhe nëse kjo kishte qenë arsyeja, vendimi do të kishte qenë i drejtë, pasi i takon trajnerit të vendosë.

Fernandes theksoi se kjo situatë nuk ia ka ndryshuar besimin te Carricku, stafi teknik dhe lojtarët e tjerë të klubit. Po ashtu, ai tha se mbetet i vendosur të fitojë çdo ndeshje që ka përpara.


Shtuar 4.11.2026 09:24

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