Bastoni sërish në planet e Barcelonës, Interi kërkon mbi 80 milionë euro

Alessandro Bastoni është rikthyer në vëmendjen e Barcelonës si kandidat për të përforcuar mbrojtjen, por pretendimet financiare të Interit e bëjnë tejet të vështirë afrimin e tij.
Për drejtorin sportiv Deco, mbrojtësi italian përbën zgjedhjen e parë për repartin e prapavijës. Edhe Hansi Flick e konsideron atë një profil që i përshtatet në mënyrë ideale mënyrës së tij të lojës.
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Sipas raportimeve, përfaqësues të klubit katalunas kanë kontaktuar së fundmi agjentin e lojtarit, duke kërkuar të mësojnë se në çfarë kushtesh mund të kryhej një transferim.
Interi, megjithatë, pretendon më shumë se 80 milionë euro për kartonin e Bastonit, si për një marrëveshje në janar, ashtu edhe për një largim gjatë verës. Shuma e kërkuar e tejkalon ndjeshëm vlerësimin e tij në treg, që llogaritet në rreth 65 milionë euro.
Për këtë arsye, te Barcelona e shohin si thuajse të parealizueshëm transferimin në afatin kalimtar të janarit. Një pengesë më vete mbetet situata financiare e katalunasve, të cilët do ta kishin të vështirë të përballonin një shpenzim të tillë pa kryer fillimisht shitje të rëndësishme.
Nga ana tjetër, drejtuesit e Interit nuk kanë motive sportive ose ekonomike për t’u ndarë me një prej futbollistëve kyç të skuadrës. Pozitën e tyre në bisedime e forcon edhe kontrata e Bastonit, e vlefshme deri më 30 qershor të vitit 2031.
Përpara se të shqyrtojë mundësinë e kalimit në një ambient tjetër, mbrojtësi 27-vjeçar kërkon gjithashtu siguri në aspektin sportiv nga Flick.
Vlerësimi i lartë që ka stafi teknik i Barcelonës për italianin lidhet me ndërthurjen e aftësive të tij teknike dhe fizike, që e lejojnë të funksionojë në një mbrojtje të pozicionuar lart në fushë.
I gjatë 1.90 metra, Bastoni bashkon forcën me shpejtësinë dhe zotësinë për të mbuluar hapësirat që krijohen pas vijës mbrojtëse.
Ndërhyrjet përpara, leximi paraprak i aksioneve të kundërshtarit dhe përballjet fizike janë të tjera pika të forta të tij, falë të cilave mbetet ndër shtyllat e repartit mbrojtës të Interit.
Gjatë muajit dhjetor, Barcelona pritet të vijojë komunikimin me përfaqësuesit e futbollistit, me synimin për të ndjekur nga afër çdo zhvillim lidhur me situatën e tij.
Nëse klubi nga Milano nuk pranon një ulje të ndjeshme të çmimit, katalunasve mund t’u duhet të braktisin pistën Bastoni dhe të kërkojnë zgjidhje të tjera për mbrojtjen.