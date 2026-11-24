Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, takoi sot në ministri presidenten e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka-Pula. Ajo po zhvillon vizitën e saj të parë zyrtare në Forcën e Sigurisë së Kosovës si presidente dhe komandante supreme të FSK-së.
Maqedonci tha se gjatë bisedës e informoi presidenten për veprimtarinë dhe angazhimet e ministrisë, ecurinë e zhvillimit e modernizimit të FSK-së, si dhe synimet e përparësitë në fushën e mbrojtjes.
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Në një postim në Facebook, ministri bëri të ditur se i uroi Shiroka-Pulës suksese në detyrën e saj dhe shprehu gatishmërinë për bashkëpunim e koordinim të vazhdueshëm, me qëllim arritjen e objektivave të përbashkëta për mbrojtjen dhe sigurinë e Republikës së Kosovës.