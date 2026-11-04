Krimi në familjen shqiptare në Itali, 21-vjeçari v*au nënën, e goditi 10 herë me mjet prerës (FOTO)

Krimi në familjen shqiptare në Itali, 21-vjeçari v*au nënën, e goditi 10 herë me mjet prerës (FOTO)

Ditën e djeshme, një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Chiarit, në provincën e Breshias në Itali, ku një 21-vjeçar me origjinë shqiptare dyshohet se ka vrarë me thikë nënën e tij 39-vjeçare.

Viktima është identifikuar si Meleqe Lusha, ndërsa i dyshuari për vrasjen është djali i saj, Eduart Xhani.

Të lidhura

None found

Sipas mediave italiane, gruaja është goditur rreth dhjetë herë me thikë në pjesën e sipërme të trupit.

Numri i saktë i plagëve pritet të përcaktohet nga autopsia e urdhëruar nga prokuroria.

Krimi dyshohet se ka ndodhur gjatë natës mes 2 dhe 3 nëntorit, në banesën ku nënë e bir jetonin së bashku.

Ata ishin zhvendosur në këtë apartament në muajin gusht.

Pas ngjarjes, 21-vjeçari është larguar nga vendi i krimit, por më pas është paraqitur vetë në komisariatin e karabinierëve në Kremona, ku ka rrëfyer atë që kishte ndodhur. Autoritetet kanë lëshuar urdhrin e ndalimit ndaj tij dhe ai është dërguar në burg.

Eduart Xhani, ka lindur në San Bonifacio të Italisë, gjatë periudhës kur nëna e tij kishte jetuar atje, mes viteve 2005 dhe 2008. Familja ishte larguar nga qyteti kur ai ishte ende shumë i vogël.

Ngjarja ka tronditur komunitetin shqiptar në Chiari.

Kryetari i bashkisë së Chiarit, Gabriele Zotti, e cilësoi ngjarjen si të pashpjegueshme, duke theksuar se familja ishte e njohur në zonë dhe nuk kishte pasur shenja që të paralajmëronin një tragjedi të tillë.

Edhe Denis Beqiri, kryetar i shoqatës së shqiptarëve në Chiari, u shpreh i tronditur nga ngjarja. Ai tha se e njihte 21-vjeçarin, pasi ky i fundit kishte kryer praktikën shkollore në agjencinë e tij imobiliare.

Sipas Beqirit, i riu ishte i sjellshëm, korrekt dhe serioz, ndërsa edhe nënën e tij e përshkroi si një grua shumë të mirë, e cila e kishte rritur të birin e vetme, me mbështetjen e familjarëve të saj.

“Jemi të tronditur. Nuk i dimë arsyet e këtij veprimi dhe nuk arrijmë ta kuptojmë. Por është e pafalshme dhe nuk përfaqëson komunitetin tonë”, u shpreh ai.

Hetimet vijojnë për të zbardhur rrethanat dhe motivin e vrasjes.


Shtuar 4.11.2026 10:51

Tags: , , ,
Shpërthimi i fuqishëm që shembi pallatin në Elbasan, gjendet nën rrënoja viktima e dytë

Shpërthimi i fuqishëm që shembi pallatin në Elbasan, gjendet nën rrënoja viktima e dytë
Buxheti 2027, ulet pesha e shpenzimeve për mbrojtjen sociale, rritet ajo për mbrojtjen

Buxheti 2027, ulet pesha e shpenzimeve për mbrojtjen sociale, rritet ajo për mbrojtjen
Parashikimi i motit 5 Nëntor 2026, ja sa do të jenë temperaturat

Parashikimi i motit 5 Nëntor 2026, ja sa do të jenë temperaturat
Komandanti i Emergjencave Civile del në terren, shton shpresat për fatin e 69-vjeçarit: Ka gjasa të gjendet i gjallë

Komandanti i Emergjencave Civile del në terren, shton shpresat për fatin e 69-vjeçarit: Ka gjasa të gjendet i gjallë
Elbasan, rifillojnë kërkimet pas shpërthimit në pallat: 16 efektivë të angazhuar, të pakta gjasat që 69-vjeçari të jetë gjallë

Elbasan, rifillojnë kërkimet pas shpërthimit në pallat: 16 efektivë të angazhuar, të pakta gjasat që 69-vjeçari të jetë gjallë
Pezullohen kërkimet për personin e zhdukur në Elbasan, ndërtesa vlerësohet e rrezikshme

Pezullohen kërkimet për personin e zhdukur në Elbasan, ndërtesa vlerësohet e rrezikshme
Studentët protestojnë te Drejtoria e Policisë për lirimin e Edison Likës dhe Dritan Goxhajt pas përplasjeve te Kryeministria

Studentët protestojnë te Drejtoria e Policisë për lirimin e Edison Likës dhe Dritan Goxhajt pas përplasjeve te Kryeministria
Veliaj i përgjigjet sërish Ramës: Nuk ia kaloj drejtimin e Bashkisë së Tiranës Arbër Hajdarit

Veliaj i përgjigjet sërish Ramës: Nuk ia kaloj drejtimin e Bashkisë së Tiranës Arbër Hajdarit