Babai i Yamal sqaron mbiemrin e vërtetë të futbollistit: Shumëkush e ka thirrur gabim

Mounir Nasraoui, babai i yllit të Barcelonës, ka shpjeguar se emri me të cilin njihet gjerësisht i biri nuk përfaqëson mbiemrin e tij të plotë.
Brenda një periudhe të shkurtër, 19-vjeçari është ngjitur mes futbollistëve më të mirë në botë. Në votimin për Topin e Artë ai u rendit i treti, ndërsa çmimi iu dha Harry Kane në Londër.
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Yamal ka fituar La Ligën me skuadrën katalunase, si edhe Kampionatin Evropian dhe Kupën e Botës me Spanjën, duke u bërë një emër i njohur ndërkombëtarisht.
Gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë, Mounir Nasraoui sqaroi se Lamine Yamal është emri i të birit, ndërsa mbiemrat e tij të vërtetë janë Nasraoui Ebana.
“Po ju tregoj diçka, njerëz. Ai quhet Lamine Yamal, por Yamal nuk është mbiemri. Mbiemri i tij është Nasraoui Ebana. Dua që kjo të jetë e qartë për të gjithë”, u shpreh ai.
“Lamine Yamal është emri i tij. Kjo është arsyeja pse babai i thotë: ‘Lamine Yamal, në të mirë e në të keq, biri im’”, vijoi Nasraoui.
Ai shtoi: “Mbajeni mend: për sa kohë Lamine Yamal është në fushë, nuk do të jeni kurrë në majë”.
Vetë futbollisti nuk duket se shqetësohet nga përdorimi i formës së shkurtuar të emrit. Në një intervistë të dhënë për Mundo Deportivo kur ishte 16 vjeç, ai tha se nuk e kishte problem shkurtimin.
“Emri im është Lamine Yamal, por mund ta shkurtoni dhe të më thërrisni Lamine”, kishte thënë ai.
“Lamine Yamal”, emër i përbërë, është vendosur në fanellat e tij me Barcelonën dhe Kombëtaren e Spanjës, si dhe është kthyer në një element të rëndësishëm të identitetit dhe markës së tij sportive.