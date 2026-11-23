Francesco Pio Esposito është kthyer në një objektiv kryesor për klubet e Premier League, por Interi nuk ka asnjë synim për ta lënë të lirë sulmuesin e ri italian. Ofertat e ardhura nga Arsenali dhe Newcastle United janë kthyer mbrapsht nga drejtuesit zikaltër, të cilët e shohin 21-vjeçarin si një element të pandashëm të së ardhmes së skuadrës.
Gazetari i mirinformuar i merkatos, Nicolo Schira, bën me dije se të dyja skuadrat angleze kanë ndërmarrë hapa konkretë për të siguruar shërbimet e talentit italian, megjithatë Interi ka mbyllur çdo derë për bisedime rreth një largimi të mundshëm.
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Për ta joshur klubin milanez, Newcastle United kishte vënë në tavolinë një shumë prej 60 milionë eurosh, por përgjigjja e zikaltërve ishte e prerë: jo. Kjo refuzim flet qartë për peshën që Esposito ka në projektin e Interit.
Angazhimi i klubit ndaj lojtarit u vulos edhe me kontratën e re të firmosur në muajin shtator, e cila e lidh atë me Interin deri në vitin 2032. Një marrëveshje afatgjatë që tregon se sa shumë besim kanë te potenciali i tij.
Në të njëjtën kohë, vlera e Espositos në treg po rritet ndjeshëm, e mbështetur nga performancat e tij si me fanellën zikaltër, ashtu edhe me Kombëtaren e Italisë.
Deri tani, sulmuesi ka regjistruar shtatë gola dhe dy asistime në të gjitha kompeticionet me Interin, ndërsa momenti i tij kulmor erdhi së fundmi me një het-trik në ndeshjen e barabartë kundër Atalantas.
Megjithëse interesimi nga klubet angleze është serioz dhe oferta e Newcastle ishte e konsiderueshme, Interi qëndron i vendosur për të mos u ndarë nga një prej xhevahireve më të çmuar të futbollit italian.