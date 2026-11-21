Në javën e 11-të të Premier Ligës, Arsenali u ndal në barazim 2-2 në fushën e Newcastle United, por pavarësisht kësaj mbetet në krye të renditjes së kampionatit anglez.
Formacioni i drejtuar nga Mikel Arteta e nisi ndeshjen me ritëm të mirë dhe krijoi disa raste të rrezikshme, derisa në minutën e 33-të kaloi në avantazh. Kai Havertz dha një asist të bukur për Eberechi Ezen, i cili finalizoi me saktësi brenda zonës për 1-0.
Të lidhura
None found
Ky avantazh u ruajt nga Arsenali deri në fund të pjesës së parë, por Newcastle reagoi shpejt pas pushimit.
Në minutën e 49-të, Harvey Barnes shfrytëzoi një gabim të mbrojtjes së Arsenalit dhe riktheu baraspeshën në 1-1.
Skuadra vendase vazhdoi të ushtronte presion dhe arriti ta përmbyste rezultatin në minutën e 62-të. Malick Thiaw përfitoi nga një goditje këndi dhe e dërgoi topin në rrjetë për 2-1. Goli u kontrollua përmes VAR-it për një pozitë të mundshme jashtë loje, por pas rishikimit u konfirmua.
Arsenali nuk hoqi dorë dhe u kthye në ndeshje në minutën e 78-të. Martin Odegaard asistoi bukur për Noni Madueken, i cili me një goditje të ulët brenda zonës shënoi për 2-2.
Deri në fundin e takimit, shifrat mbetën të pandryshuara, edhe pse të dy ekipet u përpoqën të gjenin golin e fitores.
Pas këtij barazimi, Arsenali ka 28 pikë dhe vazhdon të jetë lider i Premier Ligës, me gjashtë pikë më shumë se Brightoni në pozitën e dytë, i cili ka një ndeshje më pak, dhe Manchester City në vendin e tretë.