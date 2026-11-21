Sulmuesi shqiptar Sabah Kerjota ka shënuar sërish në kampionatin skocez, teksa Hearts po zhvillon aktualisht ndeshjen kundër Dundee me rezultatin 3-0.
Talenti kuqezi gjeti portën në minutën e 23-të, duke i dhënë avantazh skuadrës së tij, ndërsa më pas Kabore plotësoi dopietën personale për të çuar diferencën në tre gola. Kerjota vijon të konfirmohet si një element i rëndësishëm dhe një perspektivë e vlefshme për përfaqësuesen shqiptare.
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Trajneri Rolando Maran e kishte përfshirë Kerjotën në listën e Kombëtares për katër takimet e Ligës së Kombeve të zhvilluara gjatë muajve shtator dhe tetor. Megjithatë, përballë një konkurrence të fortë në repartin ofensiv, ai nuk arriti të regjistronte asnjë minutë me fanellën kuqezi.
Pavarësisht kësaj, mundësitë për debutim mbeten konkrete në kualifikueset e Kampionatit Europian, ku ndeshjet e radhës janë parashikuar të luhen në muajin mars.