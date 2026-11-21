Roma ka arritur një fitore të thellë 5-1 në transfertën ndaj Parmës, në kuadër të kampionatit italian. Falë këtij suksesi, skuadra kryeqytetase ngjitet përkohësisht në vendin e dytë të tabelës me 30 pikë, deri në përfundimin e këtij raundi.
Formacioni i drejtuar nga Gian Piero Gasperini e filloi ndeshjen me vrull dhe e zhbllokoi sfidën në minutën e 39-të. Autori i golit ishte Donyell Malen, i cili shfrytëzoi një krosim në zonë dhe e dërgoi topin në rrjetë për 1-0.
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Pas pushimit, vendasit u kundërpërgjigjën dhe barazuan në minutën e 54-t. Nesta Elphege krijoi një aksion të bukur individual dhe me një goditje brenda zone mposhti portierin Mile Svilar për 1-1.
Sidoqoftë, skuadra kryeqytetase e riktheu shpejt epërsinë. Në minutën e 68-të, Malen shfrytëzoi një top të kthyer brenda zonës dhe shënoi për 2-1, duke regjistruar golin e tij të dytë në këtë përballje.
Vetëm tre minuta më pas, Rodrigo Mora e çoi rezultatin në 3-1 për ekipin vizitor, duke u treguar më i shpejtë pas një topi të mbetur në zonë.
Roma vijoi dominimin dhe në minutën e 77-të Malen përmbylli një paraqitje fantastike, duke shënuar golin e tretë personal dhe të katërtin e ekipit të tij.
Në minutën e 90-të, sulmuesi holandez vulosi fitoren e thellë të Romës me golin e pestë, duke e mbyllur takimin me një paraqitje të jashtëzakonshme (5-1).