Partizani 0-0 Vllaznia është rezultati i momentit në këtë takim.
Ndeshja e javës së 12-të të Abissnet Superiore po luhet në stadiumin “Air Albania”.
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Arbitër kryesor i sfidës është Laver Alla.
Formacionet zyrtare:
Partizani: Qirko; Atanaskoski, Janjeva, Ismaili, Jovicic, Human, Vata, Murataj, Marku, Bintsouka, Spahiu. Trajneri është Mislav Karoglan.
Vllaznia: Jukaj; Bardhi, Gurishta, Latifi, Avduli, Dros, Marku, Emanuel, Murataj, Uldedaj, Balaj. Trajneri është Csaba Laszlo.
LIVE:
1’ Topi i parë është shkelmuar, duke i dhënë startin ndeshjes Partizani – Vllaznia.