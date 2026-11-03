Arrest kardiak pas përplasjes me portierin, ankth për Jesus De Miguel në futbollin spanjoll

Arrest kardiak pas përplasjes me portierin, ankth për Jesus De Miguel në futbollin spanjoll

Një përplasje e rëndë mes sulmuesit vendas Jesus De Miguel dhe portierit kundërshtar Jesus Owono solli momente ankthi në takimin Tenerife-Andorra, në Ligën e Dytë të futbollit spanjoll. Pas goditjes, futbollisti i Tenerifes pësoi arrest kardiak dhe iu nënshtrua ndërhyrjes urgjente të mjekëve në fushë.

Incidenti u shënua gjatë kohës shtesë, në minutën e 99-të, teksa loja po zhvillohej me ritëm të lartë. Një përballje që në çastet e para ngjante me një duel të zakonshëm në futboll përfundoi në një emergjencë, duke alarmuar lojtarët dhe të pranishmit në stadium.

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Sulmuesi 30-vjeçar kishte marrë topin afër rrethit të mesfushës dhe po bëhej gati të niste një kundërsulm të shpejtë për Tenerifen. Për t’ia ndërprerë aksionin, përpara tij u shfaq Jesus Owono, portieri i Andorrës.

Në përplasjen e fuqishme, gjuri i portierit goditi në gjoks De Miguel, i cili u rrëzua fort në tokë. Fillimisht ai u rrotullua prej dhimbjes, ndërsa vetëm pak sekonda më pas nuk lëvizte më.

Duke dalluar menjëherë seriozitetin e ngjarjes, futbollistët e të dyja ekipeve bënë thirrje për ndihmë urgjente mjekësore. Shqetësimi për gjendjen e sulmuesit la në hije gjithçka që lidhej me lojën dhe rezultatin.

Personeli mjekësor i Tenerifes dhe ai i Andorrës hynë në fushë për të ndihmuar lojtarin, që kishte humbur ndjenjat pas goditjes në gjoks. Sipas informacioneve të bëra publike, ai kishte pësuar arrest kardiak, çka e rëndonte edhe më tej gjendjen.

Për të stabilizuar sulmuesin, mjekët nisën pa vonesë reanimimin kardiopulmonar (CPR). Për rreth 10 minuta, ndërhyrja u zhvillua mes ankthit të madh, me futbollistët që qëndronin pranë tij dhe me të gjithë vëmendjen të drejtuar te përpjekjet për t’i shpëtuar jetën.

Pasi mori ndihmën e parë në fushë, Jesus de Miguel u dërgua me barelë në një ambulancë me personel mjekësor. Më pas u transportua për trajtim të specializuar në spitalin më të afërt, në Santa Cruz.


Shtuar 3.11.2026 09:44

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