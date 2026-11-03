VIDEO/ Aksident në Rrugën e Arbrit, përplasen dy automjete, plagosen dy drejtuesit

VIDEO/ Aksident në Rrugën e Arbrit, përplasen dy automjete, plagosen dy drejtuesit

Në orët e para të mëngjesit, një tjetër aksident rrugor është regjistruar në aksin që lidh Matin me Rrugën e Arbrit, në fshatin Fshat të Klosit.

Një automjet tip “Benz” dhe një “Volkswagen”, janë përplasur pak metra larg rrethrrotullimit të Rrugës së Arbrit. Përplasja ka qenë e fortë, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në të dyja automjetet.

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Si pasojë, kanë mbetur të lënduar dy drejtuesit e mjeteve, të cilët ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Ky është një tjetër aksident në këtë segment rrugor, ku vetëm dy ditë më parë u regjistruan tre përplasje brenda një harku kohor prej 30 minutash.

Drejtuesit e mjeteve ngrenë shqetësimin për sigurinë në këtë aks, duke deklaruar se në ditët me reshje shiu asfalti bëhet shumë i rrëshqitshëm, duke e kthyer rrugën në një “pistë patinazhi”. Sipas tyre, shkak është sipërfaqja tepër e lëmuar e asfaltit.

Që prej ndërtimit të këtij aksi janë regjistruar dhjetëra aksidente, kryesisht në ditët me lagështirë, kur automjetet kanë vështirësi në frenim dhe humbasin kontrollin për shkak të rrëshqitjes.

 

 


Shtuar 3.11.2026 09:41

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