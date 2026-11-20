Sassuolo po vlerëson mundësinë që të bëjë lëvizje në repartin e portierëve gjatë merkatos së dimrit dhe një ndër emrat që rrezikon të jetë pjesë e ndryshimeve është Arijanet Muric, gardiani i përfaqësueses së Kosovës.
Sipas asaj që raporton mediumi italian Settecalcio, e ardhmja e Muric në klubin italian mund të mbyllet që në muajin janar, në rast se portieri dardan nuk arrin të tregojë rritje në performancat e tij gjatë pjesës së mbetur të sezonit.
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Muric e filloi kampionatin si zgjedhja kryesore e trajnerit në portë dhe ishte titullar në tetë ndeshjet e para, por me kalimin e javëve e humbi gradualisht vendin në formacionin bazë.
Në tetë paraqitjet e tij në Serie A, portieri kosovar ka pësuar 17 gola, ndërsa në tri sfidat e tjera ku ka luajtur Stefano Turati, skuadra ka marrë edhe 12 gola të tjerë.
Në total, ekipi italian ka pësuar 29 gola në 11 javët e para të kampionatit, duke pasur një nisje të vështirë sezoni edhe në aspektin e rezultateve, pasi ka siguruar vetëm tetë pikë.
Megjithatë, as Turati nuk ka arritur të lërë gjurmë pozitive me paraqitjet e tij, gjë që e bën çështjen e portës një ndër pikat që Sassuolo pritet ta analizojë përpara se të hapet merkatoja e janarit.
Kështu, qëndrimi i Muric te Sassuolo mbetet i pasigurt dhe muajt në vazhdim mund të jenë përcaktues për të ardhmen e tij në futbollin italian.