Pas debateve të fundit brenda shtëpisë së “Big Brother VIP Kosova 5”, Valdeti dhe Shqiponja kanë ndarë pikëpamjet e tyre për sjelljen dhe mënyrën e lojës së Nichit.
Valdeti sqaroi se raporti i tij me Nichin ka qenë vazhdimisht asnjanës, duke hedhur poshtë çdo pretendim se e ka ofenduar ose se është përfshirë në konflikte me të.
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Sipas tij, edhe në rastet kur Nichi e provokonte, ai zgjidhte të mos ia kthente dhe të mos merrej fare me të.
Nga ana tjetër, Shqiponja u shpreh se është gabim të përfshihesh me Nichin dhe theksoi se ka vendosur të mos u përgjigjet provokimeve të tij.
Ajo deklaroi se mendon që Nichi ka bërë gabim, ndërsa ajo vetë është ruajtur pikërisht duke mos reaguar dhe duke mos u marrë me të.