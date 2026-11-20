Humoristi i njohur Sevdai Radogoshi, të cilin publiku e njeh si Qumili, ka reaguar për herë të parë publikisht pas ndarjes nga jeta të motrës së tij, Floranta Radogoshi, më 18 nëntor.
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Përmes një postimi në Instagram Story, aktori ka shprehur mirënjohjen për të gjithë ata që i kanë dërguar ngushëllime dhe i kanë qëndruar pranë në këto momente të vështira për të dhe familjen e tij.
“Ju falënderoj të gjithëve për ngushëllimet, respekt”, ka shkruar Qumili në mesazhin e tij.
Me këtë reagim të shkurtër, ai ka falënderuar miqtë, kolegët dhe ndjekësit për mbështetjen dhe fjalët e ngrohta pas humbjes së rëndë familjare.