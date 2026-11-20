Gentian Sala është tërhequr nga funksioni i kreut të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), një detyrë të cilën e mbante që nga shkurti i vitit 2025.
Burime bëjnë me dije se ai e ka marrë vendimin për t’u larguar pak kohë më parë dhe i ka njoftuar Kuvendin e Shqipërisë për dorëheqjen, duke i dhënë fund në këtë mënyrë mandatit të tij në krye të institucionit.
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Pas kësaj, pritet që të hapen procedurat për të zgjedhur dhe emëruar drejtuesin e ri të AKEP-it.
Deri tani nuk ka asnjë arsye zyrtare të bërë publike për vendimin e Salës.
Megjithatë, dorëheqja e tij ndodh në një moment kur janë shfaqur dyshime se ai mund të ketë lidhje me çështje që hetohen nga organet e drejtësisë, sidomos me dosjen në të cilën përmenden emrat e Ergys Agasit dhe Vlora Hysenit.