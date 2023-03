Marrëveshja në Ohër, reagon Basha: Hap i rëndësishëm nga Kosova dhe Serbia, keqardhje që Vuçiçi nuk firmosi

Pas kryeministrit Edi Rama, edhe Lulzim Basha pa përgëzuar Kosovën për arritjen e marrëveshjes në Ohër me Serbinë.

Postimi i plotë

Një hap i rëndësishëm u hodh sot në Ohër nga Kosova dhe Serbia në rrugën e bashkëpunimit dhe integrimit europian.

Kosova nën lidershipin e Albin Kurtit tregoi dhe njëherë se është në tryezë me konstruktivitet dhe vullnetin për të nënshkruar një marrëveshje që i shërben Kosovës por gjithashtu rajonit dhe vetë Serbisë për të hapur një faqe të re paqeje dhe stabiliteti.

Keqardhje që Serbia sërish nuk pranoi të nënshkruajë këtë marrëveshje çka do të tregonte përmasën e plotë të përkushtimit për një kapitull të ri të marrëdhënieve të saj me Kosovën dhe BE. Uroj që mungesa e nënshkrimit të mos shërbejë si pretekst për të zvarritur zbatimin e marrëveshjes.

Mirënjohje për Bashkimin Europian, Josep Borell, Miroslav Lajçak, për SHBA dhe Gabriel Escobar për punën dhe përpjekjet titanike për të arritur deri te ky moment. Le të shpresojmë se një dritë e re po çel për Kosovën, Serbinë dhe gjithë rajonin tonë.

