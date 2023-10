Takimi Kurti-Vuçiç, Rama: Pranimi i propozimit të BE nga Kosova, moment kyç

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka përshëndetur takimin mes kryeministrit të Kosovës, LAbin Kurti dhe Presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiç.

me anë të një postimi në “X” Rama ka përgëzuar kreun e qeverisë së Kosovës për pranimin e propozimit të Bashkimit Evropian për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.

Gjatë ditë së sot, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti është takuar ne Bruksel me liderët BE, ashtu si Kurti edhe Vuçiç ka zhvilluar të njëjtat takime.

I commend the Prime Minister of Kosova for accepting the EU proposal to advance firmly towards a deblocking solution on ASM through self-management instruments as a framework for upcoming negotiations. This is indeed an important milestone. The leaders of Kosovo and Serbia should…

— Edi Rama (@ediramaal) October 26, 2023