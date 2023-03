Marrëveshja në Ohër, Rama: Historike, shpresoj që “djalli” të mos fshihet në detaje

Kryeministri, Edi Rama, ka reaguar nëpërmjet një postimi në Tëitter në lidhje me daoktdësinë e Kosovës dhe Serbisë për zbatimin e marrvëshjes mbi aneksin e zbatimit për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve mes tyre.

Rama ka uruar pjesëmarrësit në takimin e sotëm, me dëshirën që marrëveshja të nënshkruhet së shpejti e të bëhet realitet i ri.

Let’s hope that devil is not hiding in details tonight and that the agreed but not signed agreement is not another Balkan trickery! Otherwise this would be a historic achievement that would announce a long-awaited spring in the relations between the two largest Balkan nations🇦🇱🇷🇸

