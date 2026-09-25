Denoncimi i qytetarit nxjerr emrin e “gruas së radhës” të Ergys Agasit në administratë!

Në vend që t’i shërbente buxhetit të shtetit, zyra e Tatimeve në Durrës funksiononte si një arkë e dytë kursimi, ku bizneset e qarkut kalonin në një filtër kontrollesh të paligjshme, raporton “Jeta Osh Qef”.

Subjekte që ishin krejtësisht në rregull me letrat dhe detyrimet përfundonin papritur me fatura të majme gjobash mbi tavolinë.

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Paratë e mbledhura nga ky teatër kontrollesh dyshohet se përfundonin në xhepat e rrjetit që drejtohej nga Agasi, në një bashkëpunim ku shteti jepte vulën dhe llogaria bankare ndahej në tavolinë.

Po çfarë ndodh kur kupola fillon të lëkundet? Sapo  u pa se autoritetet dhe strukturat ligjzbatuese nisën lëvizjet ndaj Agasit, sipas JOQ Ina Bello tregoi reflekset e saj, duke dhënë dorëheqjen në kohë rekord për të shpëtuar nga vorbulla.

Megjithatë, fshirja e gjurmëve në epokën e telefonave të zgjuar nuk është aq e lehtë sa duket dhe tani mbetet vetëm që SPAK të deshifrojë mesazhet dhe komunikimet mes tyre, për të vërtetuar se si urdhrat e Agasit shndërroheshin në fletëgjoba./JOQ


Shtuar 25.09.2026 14:00

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