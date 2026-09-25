Rasti Emanuela Orlandi/ Gabriella Boggiani përfshihet në hetim pas telefonatës së vitit 1983

Hetimi i rihapur nga Prokuroria e Romës për zhdukjen e Emanuela Orlandit ka marrë një zhvillim të ri, pasi në dosje është përfshirë edhe një emër i tretë.
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Pas Laura Casagrande dhe Marco Fassoni Accetti, autoritetet po hetojnë edhe Gabriella Boggianin, ish-miken e Accettit, e cila ishte përmendur më parë në disa versione të historisë së zhdukjes.
Informacioni u bë publik gjatë një seance të Komisionit Parlamentar të Hetimit për rastet e Emanuela Orlandit dhe Mirella Gregorit. Boggiani tha se kishte marrë vesh vetëm gjatë seancës se ndaj saj po zhvillohej një hetim.
Gjatë dëshmisë, e cila u zhvillua me dyer të mbyllura, ajo raportohet të jetë shprehur: “Nuk e dija që isha nën hetim”.
Burime pranë Prokurorisë së Romës bëjnë me dije se Boggiani është pjesë e një dosjeje të veçantë nga ajo që lidhet me Accettin. Në këtë procedim dyshohet se mund të jenë përfshirë edhe persona të tjerë nga rrethi i njohjeve të fotografit në atë periudhë.
Gjatë paraqitjes para komisionit, Boggiani pranoi se kishte kryer një telefonatë në vitin 1983, në të cilën ishte përmendur emri i Emanuela Orlandit. Sipas rrëfimit të saj, Accetti i kishte kërkuar ta bënte telefonatën si një “shaka”.
“Një ditë Accetti më tha: ‘Hajde, bëje këtë shaka, bëje këtë telefonatë’. E bëra. Ishim në një kabinë telefonike në lagjen Africano në Romë”, tregoi ajo.
Ajo deklaroi se udhëzimi i vetëm që kishte marrë nga Accetti ishte të thoshte: “ne e dimë se ku ndodhet Emanuela Orlandi”.
Boggiani tha se në atë kohë nuk e njihte Emanuela Orlandin dhe nuk kishte dijeni për ndonjë plan kriminal që mund të lidhej me telefonatën.
Ajo mohoi gjithashtu të kishte parë ndonjë komunikatë ku kërkohej shkëmbimi i Emanuela Orlandit me ekstremistin turk Ali Ağca, i cili ndodhej në burg për atentatin ndaj Papa Gjon Palit II.
“Konfirmoj se kam bërë një telefonatë, jo se kam lexuar një komunikatë”, deklaroi Boggiani.
Në dëshminë e saj, ajo u përpoq të distancohej nga Accetti, duke e cilësuar atë si “ekstravagant” dhe “pak të çmendur”. Boggiani tha se njohja me të kishte qenë rastësore dhe kishte ndodhur më shumë se 40 vite më parë, ndërsa pas asaj periudhe nuk kishin pasur më kontakte.
Emanuela Orlandi u zhduk në Romë më 22 qershor 1983. Rasti i saj vijon të konsiderohet një prej mistereve më të mëdha të historisë moderne italiane, ndërsa ndër vite është shoqëruar me teori të shumta dhe dëshmi të ndryshme.
Përfshirja zyrtare e Gabriella Boggianit në hetimin e ri u jep autoriteteve italiane një tjetër element për t’u verifikuar, ndërsa vijon puna për të sqaruar rolin e saj dhe të personave të tjerë në ngjarjet e vitit 1983.