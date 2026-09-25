Von der Leyen të enjten viziton Prishtinën

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, do ta nisë të mërkurën e ardhshme vizitën e saj në Ballkanin Perëndimor.

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Shqipëria do të jetë ndalesa e parë e saj, ku pritet të zhvillojë takime me presidentin Bajram Begaj dhe kryeministrin Edi Rama.

Një ditë më pas, të enjten, shefja e Komisionit Evropian do të udhëtojë drejt Kosovës.

Gjatë qëndrimit në Prishtinë, ajo do të takohet me u.d. së presidentes, Albulena Haxhiu, si dhe me kryeministrin Albin Kurti.

Ende nuk janë bërë publike temat që do të diskutohen në këto takime.

Pas Kosovës, turneu i Von der Leyen do të vijojë në Mal të Zi dhe do të përfundojë në Maqedoni të Veriut.

Itinerari u konfirmua nga zëdhënësi i KE-së, Olof Gill, gjatë raportimit të përditshëm për mediat.

Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina nuk janë përfshirë në këtë vizitë, për shkak të “zgjedhjeve të ardhshme” që, sipas arsyetimit të dhënë, do të zhvillohen në këto dy vende.


Shtuar 25.09.2026 14:12

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