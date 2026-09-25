Sharjet nisën në TikTok, gati për sherr me shkopa bejsbolli në Yzberisht, policia ndërhyn në kohë! Shoqërohen 23 të mitur

Një përleshje e mundshme mes 23 të miturve është shmangur në zonën e Yzberishtit, në Tiranë, pas ndërhyrjes së shërbimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 6.

Autoritetet u vunë në dijeni se një grup të miturish po përgatitej të përfshihej në një konflikt në rrugën “Besim Alla”. Pas marrjes së informacionit, efektivët mbërritën menjëherë në vendngjarje dhe ndërhynë për të parandaluar përplasjen.

Të lidhura

None found

Gjatë kontrolleve, disa prej të miturve u gjetën me shkopinj bejsbolli, që dyshohet se do të përdoreshin në konflikt. Ata u dërguan në komisariat, ndërsa më pas u identifikuan dhe u shoqëruan edhe të miturit e tjerë që dyshohej se do të merrnin pjesë në përleshje.

Pas përfundimit të veprimeve hetimore dhe procedurale, të zhvilluara në praninë e prindërve dhe një psikologu, materialet iu përcollën Prokurorisë. Për 23 të mitur, të moshave nga 13 deri në 17-vjeç, ka nisur procedimi në gjendje të lirë.

Gjatë ndërhyrjes, policia sekuestroi edhe dy shkopinj bejsbolli, të cilët dyshohet se do të përdoreshin gjatë konfliktit.


Shtuar 25.09.2026 13:43

Tags: , ,
Dalin pamjet e autorit në momentin e ekzekutimit të 44-vjeçarit Artan Myrtaj (FOTO)

Dalin pamjet e autorit në momentin e ekzekutimit të 44-vjeçarit Artan Myrtaj (FOTO)
Nga komandant i NATO-s te ambasador në Tiranë/ 118 ditë revoltë kundër Ramës! Gazeta amerikane: Eric Wendt, në Shqipëri në kohë protestash

Nga komandant i NATO-s te ambasador në Tiranë/ 118 ditë revoltë kundër Ramës! Gazeta amerikane: Eric Wendt, në Shqipëri në kohë protestash
Jorida Tabaku kundërshton strukturën e re të shëndetësisë: Modeli KAYO do të sjellë më shumë pushtet në pak duar

Jorida Tabaku kundërshton strukturën e re të shëndetësisë: Modeli KAYO do të sjellë më shumë pushtet në pak duar
Vodhi 700 mijë euro të pensioneve/ Gjykata e Durrësit lë në “arrest shtëpie” ish-drejtoreshën e Postës

Vodhi 700 mijë euro të pensioneve/ Gjykata e Durrësit lë në “arrest shtëpie” ish-drejtoreshën e Postës
Në kulmin e krizës, pritet të shtohet taksë e re për naftën 3 lekë/litër, efekti përllogaritet në 40 mln euro/vit

Në kulmin e krizës, pritet të shtohet taksë e re për naftën 3 lekë/litër, efekti përllogaritet në 40 mln euro/vit
Presidenti Aleksandër Vuçiç bën njoftimin e rëndësishëm: Të dielën jap dorëheqjen! Do të bisedoj dhe me Putinin

Presidenti Aleksandër Vuçiç bën njoftimin e rëndësishëm: Të dielën jap dorëheqjen! Do të bisedoj dhe me Putinin
BIRN: Zyrtarë të lartë dhe eksponentë të krimit të organizuar bashkëpunuan për të mbrojtur Ergys Agasin

BIRN: Zyrtarë të lartë dhe eksponentë të krimit të organizuar bashkëpunuan për të mbrojtur Ergys Agasin
Protesta hyn sot në ditën e 118-të, qytetarët kërkojnë largimin e Edi Ramës dhe qeverisë

Protesta hyn sot në ditën e 118-të, qytetarët kërkojnë largimin e Edi Ramës dhe qeverisë
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibommarsbahisjojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişjojobetsekabetcasibom güncel girişcasibom güncel girişcasibom girişcasibom girişcasibomcasibomcasibomholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet