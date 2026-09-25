Aksident në autostradën Rrogozhinë-Lushnje/ Lëndohet çifti i bashkëshortëve, drejtuesi i mjetit dërgohet me urgjencë në spitalin e Traumës

Një aksident ka ndodhur në autostradën Rrogozhinë-Lushnje, në afërsi të rrethrrotullimit të Grabjanit. Makina është përplasur me barrierën e betonit dhe më pas ka goditur një mjet të parkuar në atë të rrugës.

Si pasojë e përplasjes janë lënduar çifti i bashkëshortëve që udhëtonin në mjet.

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Të plagosurit u transportuan në spitalin e Lushnjes , ndërsa drejtuesi i mjetit është dërguar drejt Traumës për mjekim më të specializuar.

Policia në vendngjarje po dokumenton të dhënat dhe pritet të hedhë dritë mbi shkaqet e aksidentit.


Shtuar 25.09.2026 11:42

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