Aksident në autostradën Rrogozhinë-Lushnje/ Lëndohet çifti i bashkëshortëve, drejtuesi i mjetit dërgohet me urgjencë në spitalin e Traumës

Një aksident ka ndodhur në autostradën Rrogozhinë-Lushnje, në afërsi të rrethrrotullimit të Grabjanit. Makina është përplasur me barrierën e betonit dhe më pas ka goditur një mjet të parkuar në atë të rrugës.
Si pasojë e përplasjes janë lënduar çifti i bashkëshortëve që udhëtonin në mjet.
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Të plagosurit u transportuan në spitalin e Lushnjes , ndërsa drejtuesi i mjetit është dërguar drejt Traumës për mjekim më të specializuar.
Policia në vendngjarje po dokumenton të dhënat dhe pritet të hedhë dritë mbi shkaqet e aksidentit.