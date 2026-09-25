Nagavci: Kanë mbetur 11 ditë për zgjedhjen e presidentit, nevojitet qasje shtetërore pa protagonizëm

Arbërie Nagavci, shefe e grupit parlamentar të Vetëvendosjes, ka deklaruar se Kosova ka në dispozicion edhe 11 ditë për ta zgjedhur presidentin, në të kundërtën vendi do të përballet me zgjedhje të reja.

Të lidhura

None found

Pas mbledhjes së kryesisë së Kuvendit, Nagavci tha se kryeministri Albin Kurti do të shfrytëzojë të gjitha mundësitë që i lejon mandati i tij për të mundësuar zgjedhjen e presidentit dhe për të parandaluar shpërndarjen e vendit drejt zgjedhjeve të reja.

Sipas saj, çështjet me rëndësi për shtetin duhet të trajtohen përmes një strategjie të përbashkët dhe jo përmes protagonizmit politik.

“Besoj se shumë shpejt kryeministri Kurti do t’i bëjë të qarta takimet e radhës dhe mënyrën se si duhet të adresohen këto çështje. Ju e dini se ai ka marrë pjesë në një diskutim zyrtar, ku ka paraqitur qëndrimet e tij dhe të shtetit të Kosovës në takime të rëndësishme. Besoj se edhe gjatë kësaj periudhe të mbetur, ashtu siç ka vepruar deri tani, që nga certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve, kryeministri Kurti, njëherësh kryetar i Lëvizjes Vetëvendosje, do të bëjë gjithçka që është në mandatin e tij për të siguruar funksionalizimin e institucioneve, zgjedhjen e presidentit dhe shmangien e zgjedhjeve të reja”, tha ajo.

Nagavci nënvizoi se afati i mbetur është i shkurtër dhe kërkoi që çështjet shtetërore të rëndësishme të trajtohen me një qëndrim të përbashkët.

“Nga sot kemi vetëm 11 ditë kohë për ta zgjedhur presidentin e vendit; në të kundërtën, do të shkojmë në zgjedhje të reja. Në këtë situatë është shumë e rëndësishme që çështjet me rëndësi për shtetin t’i trajtojmë përmes një strategjie të mirëfilltë shtetërore dhe pa protagonizma”, u shpreh Nagavci.

Duke folur për projektligjin e iniciuar nga PDK-ja pas aktgjykimit të Gjykatës Speciale, ajo tha se për këtë nismë nuk janë konsultuar as deputetët e Vetëvendosjes dhe as grupet e tjera parlamentare.

“Natyrisht, ne do të japim kontributin tonë, por duhet theksuar se, me sa jam në dijeni, askush nga Lëvizja Vetëvendosje, qoftë deputetët apo kolegët dhe bashkëpunëtorët tanë, nuk është konsultuar për këtë nismë të PDK-së. Kjo duhet të jetë një nismë që na bashkon të gjithëve. Siç e përmenda, nuk janë konsultuar vetëm përfaqësuesit e Lëvizjes, por, sa kuptova, as partitë e tjera parlamentare. Nga sa kam dëgjuar, përfaqësuesi i PDK-së ka thënë se kontribut kanë dhënë një grup ekspertësh, disa ekspertë, por nuk e di se kush janë ata. Megjithatë, e rëndësishme është se, me sa jam në dijeni, as ekipet mbrojtëse të katër krerëve të UÇK-së nuk janë konsultuar për këtë projektligj”, tha ajo.


Shtuar 25.09.2026 14:13

Tags: , ,
Haxhiu: Familjarët e Thaçit, Veselit dhe Krasniqit nuk e pranuan ftesën për takim

Haxhiu: Familjarët e Thaçit, Veselit dhe Krasniqit nuk e pranuan ftesën për takim
Von der Leyen të enjten viziton Prishtinën

Von der Leyen të enjten viziton Prishtinën
Kurti paralajmëron zgjedhje të reja në rast të moszgjedhjes së presidentit

Kurti paralajmëron zgjedhje të reja në rast të moszgjedhjes së presidentit
Tahiri: Mungon vullneti politik për zgjedhjen e presidentit

Tahiri: Mungon vullneti politik për zgjedhjen e presidentit
Nga 25 në 31 vjet burg? Prokuroria kërkon edhe gjashtë vite për Hashim Thaçin

Nga 25 në 31 vjet burg? Prokuroria kërkon edhe gjashtë vite për Hashim Thaçin
Kërkesa për gjashtë vite burg mund ta çojë dënimin e Thaçit në 31 vjet

Kërkesa për gjashtë vite burg mund ta çojë dënimin e Thaçit në 31 vjet
Prattipati pret në ambasadë Isufajn, takimi i dytë mes tyre brenda shtatorit

Prattipati pret në ambasadë Isufajn, takimi i dytë mes tyre brenda shtatorit
Rasti “12” ndaj Thaçit: Prokuroria kërkon që paraburgimi të mos zbritet nga dënimi dhe kërkon gjashtë vjet burgim shtesë

Rasti “12” ndaj Thaçit: Prokuroria kërkon që paraburgimi të mos zbritet nga dënimi dhe kërkon gjashtë vjet burgim shtesë
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibommarsbahisjojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişjojobetsekabetcasibom güncel girişcasibom güncel girişcasibom girişcasibom girişcasibomcasibomcasibomholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet