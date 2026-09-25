Kurti paralajmëron zgjedhje të reja në rast të moszgjedhjes së presidentit

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, deklaroi se moszgjedhja e presidentit ose presidentes së re mund ta çojë vendin në zgjedhje të reja, ndonëse e vlerësoi këtë mundësi si të panevojshme.
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Sipas tij, Kuvendi aktual e ka mandatin dhe përgjegjësinë për të përfunduar procesin e zgjedhjes së kreut të ri të shtetit. Kurti rikujtoi se presidenti në Kosovë nuk zgjidhet përmes votimit të drejtpërdrejtë nga qytetarët.
Ai argumentoi se, nëse Kuvendi nuk arrin ta zgjedhë presidentin, vendi do të rikthehej në zgjedhje vetëm për të formuar një tjetër Kuvend, i cili mund të përballet me të njëjtën pamundësi për ta përmbyllur këtë proces.