Jorida Tabaku kundërshton strukturën e re të shëndetësisë: Modeli KAYO do të sjellë më shumë pushtet në pak duar

Jorida Tabaku, deputete e Partisë Demokratike dhe kryetare e Komisionit për Çështjet Europiane, ka kritikuar planin e qeverisë për krijimin e një strukture të re që do të merret me barnat dhe shërbimet spitalore.
Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Tabaku pretendon se nisma e propozuar ngjan me modelin “KAYO” dhe mund të çojë në largimin e fondeve e kontratave publike nga procedurat e konkurrencës, transparencës dhe llogaridhënies.
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Sipas saj, qeveria synon të grumbullojë kompetenca dhe miliarda lekë në duart e një grupi të kufizuar, ndërsa qytetarët vijojnë të mbulojnë vetë një pjesë të madhe të shpenzimeve për shëndetësinë.
Tabaku sjell në vëmendje se familjet shqiptare paguajnë drejtpërdrejt 48,3% të kostos së përgjithshme të kujdesit shëndetësor. Në të njëjtën kohë, ajo thekson se buxheti publik për shëndetësinë në vitin 2026 është 2,9% e Prodhimit të Brendshëm Bruto.
“Në vend që të ulë barrën mbi familjet, të sigurojë barnat në spitale dhe të garantojë shërbim cilësor, qeveria kërkon të përqendrojë edhe më shumë pushtet dhe miliarda lekë në duart e një rrethi të ngushtë”, shkruan Tabaku.
Deputetja demokrate e cilëson këtë si një skemë të njohur të qeverisë, e cila nis me krijimin e një institucioni shtetëror, vijon me zgjedhjen e partnerëve të preferuar dhe përfundon me përqendrimin e pasurive, privilegjeve dhe kontratave publike te një numër i vogël personash.
Ajo argumenton se në këtë qasje nuk përcaktojnë suksesin përvoja, konkurrenca apo investimet, por lidhjet me Kryeministrin.
Tabaku paralajmëron se struktura e re mund të krijohet pa një garë të mirëfilltë, pa transparencë dhe pa mbikëqyrje të plotë për përzgjedhjen e partnerëve dhe përdorimin e fondeve publike.
“Ky nuk është modernizim i shëndetësisë. Është modeli ‘KAYO’ i shtrirë mbi shëndetin e shqiptarëve”, shprehet deputetja e PD-së.
Në vijim, Tabaku e paraqet këtë nismë si pjesë të personalizimit të institucioneve dhe të përdorimit të pushtetit publik në favor të një pakice.
Sipas saj, Edi Rama dhe Partia Socialiste janë pengesa kryesore për krijimin e një shteti që u shërben qytetarëve dhe jo klientëve të pushtetit.
“Beteja jonë nis këtu: së bashku kundër një sistemi që përdor shumicën për t’i shërbyer pakicës”, përfundon Tabaku.