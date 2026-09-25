Catherine Zeta-Jones feston ditëlindjen e Michael Douglas me një urim romantik: Të dua

Catherine Zeta-Jones i ka kushtuar një urim publik bashkëshortit të saj, Michael Douglas, i cili feston 82-vjetorin e lindjes. Aktorja ndau në rrjetet sociale një fotografi romantike të çiftit për të shënuar këtë ditë të veçantë.
Zeta-Jones, e cila ka të njëjtën datë lindjeje me bashkëshortin dhe këtë vit mbushi 57 vjeç, publikoi më 25 shtator një imazh veror ku ajo dhe Douglas shfaqen në det, të përqafuar dhe duke shkëmbyer një puthje.
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Përmes përshkrimit të fotografisë, aktorja tregoi dashurinë që ndien për Michael Douglas dhe theksoi rëndësinë e veçantë të faktit që të dy festojnë ditëlindjen në të njëjtën datë.
“Gëzuar ditëlindjen, dashuria ime! Një puthje ditëlindjeje për bashkëshortin tim, Michael. Të ndash këtë ditë të veçantë me ty është po aq e veçantë sa vetë dita. Të dua”, shkroi ajo.
Catherine Zeta-Jones dhe Michael Douglas kanë lindur të dy më 25 shtator, por mes tyre ka 25 vite diferencë. Zeta-Jones ka lindur më 25 shtator 1969, ndërsa Douglas më 25 shtator 1944. Çifti u martua në vitin 2000 dhe ka së bashku dy fëmijë.