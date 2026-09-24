“Koha do të tregojë çdo gjë”/ Vjen reagimi i Klodit pas Elijones: Nuk ka pasur kurrë tradhëti nga ana ime

Pas zërave dhe teorive të shumta që kanë qarkulluar së fundmi lidhur me ndarjen, Klodi ka reaguar publikisht përmes një mesazhi drejtuar ndjekësve.

“Njerëz, ju dua shumë. Fatkeqësisht nuk di çka tjetër të shtoj. Do të doja shumë t’ju jepja përgjigje, por nuk i kam as unë për t’ju dhënë. Gjithsesi, dashnia dhe respekti prej anës time mbeten gjithmonë. Faleminderit shumë për përkrahjen”, ka shkruar ai, përcjell Indeksonline,

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Klodi ka folur edhe për teoritë që kanë qarkulluar rreth arsyes së ndarjes, duke mohuar pretendimet për tradhti apo keqtrajtim nga ana e tij.

“Për sa i përket teorive të shumta, më duket e kotë edhe që po më duhet t’i adresoj, por u bë pak e tepërt… Nuk ka pasur kurrë as tradhti dhe as keqtrajtim prej anës time.

Kam dëgjuar shumë gjëra për veten dhe është e rëndë si për mua, ashtu edhe për familjen time. Koha do të tregojë çdo gjë”, ka deklaruar Klodi.

Në fund të reagimit, ai ka falënderuar sërish ndjekësit për mbështetjen: “Ju dua.”


Shtuar 24.09.2026 23:35

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