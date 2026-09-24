Marshim drejt Kryeministrisë: “Shqipëria kërkon një përmbysje”

Të mbledhur fillimisht në sheshin “Skënderbej”, një grup qytetarësh ka nisur lëvizjen drejt ndërtesës së Kryeministrisë.

Me flamujt kuqezi në duar, pjesëmarrësit përshkojnë bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.

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Ata u bëjnë thirrje edhe bashkëqytetarëve të tjerë që t’i shtohen kësaj proteste.

Sipas tyre, duhet t’i jepet fund një herë e mirë grabitjes që po u bëjnë shqiptarëve prej 36 vitesh politikanët.

Protestuesit theksojnë se ekzekutivi aktual e ka kthyer jetesën në një sfidë gati të pakapërcyeshme, ç’ka ka nxitur një eksod masiv dhe po zbraz vendin.


Shtuar 24.09.2026 19:27

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