‘Nuk është histori rozë’/ Lala për dosjen e Vlora Hysenit: Më e rënda që ka pasur SPAK

Gazetarja Klodiana Lala është shprehur mbrëmjen e sotme se skandali i ish-drejtoreshës së SHISH, Vlora Hysenit nuk duhe të trajtohet si “histori rozë”.

E ftuar në një studio televizive, Lala tha se kjo është historia e kapjes dhe shkërmoqjes së shtetit shqiptar. Ajo u shpreh gjithashtu se kjo dosje është më e rënda që ka pasur ndonjëherë Prokuroria e Posaçme.

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“Kjo nuk është një histori rozë. Nuk ka rëndësi jeta personale e Vlora Hysenit. Kjo është historia e kapjes dhe shkërmoqjes së shtetit shqiptar. Kjo është dosja më e rëndë që ka pasur ndonjëherë Prokuroria e Posaçmë. Kur shantazhon një gazetar para SPAK imagjino çfarë mund ti bëjë një dëshmitari”, tha Lala.


Shtuar 24.09.2026 23:15

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