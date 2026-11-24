Gjatë një interviste në emisionin “The Drew Barrymore Show” në muajin nëntor, Jennifer Lopez, këngëtarja dhe aktorja 57-vjeçare, solli një kujtim gazmor nga jeta e saj private. Ajo zbuloi pyetjen e drejtpërdrejtë që i bëri djali i saj Max, atëherë vetëm 7 vjeç, pas një performance në Las Vegas.
Kujtimi lidhet me natën e parë të rezidencës artistike “All I Have”, e cila u hap në janar 2016 në teatrin Zappos, në kompleksin Planet Hollywood Resort & Casino. Lopez tregoi se në atë kohë binjakët e saj, Max dhe Emme, të cilët i ka nga martesa me këngëtarin e famshëm Marc Anthony, ishin rreth 7 vjeç dhe po mbushnin 8 vjeç. Pasi mbaroi shfaqja, i biri iu afrua me një pyetje që ajo nuk e priste.
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“Pas shfaqjes, djali im Max vjen tek unë dhe më thotë: ‘Mami!’ Mendova se do të më thoshte: ‘Shfaqja ishte shumë e bukur!’, por ai më pyeti: ‘Pse nuk vesh kurrë pantallona në skenë?’”, kujtoi Jennifer Lopez duke qeshur.
Ajo pranoi se e kuptonte habinë e të birit dhe iu përgjigj me humor: “Unë jam një showgirl. Jam kërcimtare, zemër, jam një showgirl. Kjo është ajo që bëj”. Pavarësisht ndryshimeve në jetën personale, Lopez vazhdon të jetë aktive në muzikë dhe televizion, ndërsa historia me pyetjen e të birit mbetet një nga kujtimet më gazmore që ajo ka ndarë publikisht për familjen e saj.