Bianca Censori rikthen fotot me të brendshme në formë karamelesh, seti që thuhet se kushtoi 100 mijë dollarë

Një paraqitje e vitit 2025 e ka vendosur përsëri Bianca Censorin në fokusin e rrjeteve sociale. Arkitektja australiane, 31 vjeçe, ka rishpërndarë fotografitë ku pozonte vetëm me reçipeta dhe tanga në formë karamelesh, një prej zgjedhjeve të saj më të guximshme.
Fotografia e publikuar këtë javë e tregon Biancën në një hapësirë të brendshme, me një set që ndërthur pamjen e ëmbëlsirave me një stil tejet provokues. Afër këmbëve të saj ndodhet një xhaketë me pupla, që duket se ishte hequr vetëm pak çaste përpara shkrepjes.
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Për këtë set, të veshur nga Bianca në qershor 2025, thuhet se Kanye West pagoi rreth 100 mijë dollarë. Një burim i cituar asokohe nga “The U.S. Sun” pretendonte se paraqitja ishte diskutuar paraprakisht dhe se ajo kishte kërkuar të paguhej për të pranuar ta vishte.
Dalja me këtë veshje gjatë verës së vitit 2025 solli reagime të shumta në rrjetet sociale. Sipas të njëjtit burim, reperi kishte shpenzuar shuma të mëdha për të vënë në jetë konceptet e tij të veçanta për veshjet e bashkëshortes.
Burimi pohonte gjithashtu se, përmes këtyre zgjedhjeve, Kanye kërkonte të mbante gjallë profilin e tij provokues publik dhe ta prezantonte Biancën si një ndër gratë më tërheqëse në botë.
Veshjet e guximshme tashmë janë pjesë dalluese e stilit të Censorit. Në udhëtimet evropiane përkrah Kanye West, ajo ka tërhequr interesin e mediave ndërkombëtare me një trupore të zezë me dekolte të thellë, me geta rrjetë dhe me një veshje tjetër transparente, e cila linte shumë pak për t’u imagjinuar.
Muajin e kaluar, përpara një mbrëmjeje romantike me të shoqin, Bianca ndau fotografi në të cilat mbante një bluzë të kuqe rrjetë, të kombinuar me një fund transparent prej mëndafshi. Për një tjetër dalje, ajo kishte zgjedhur një trupore të shndritshme në ngjyrë argjendi, që vinte në pah format e trupit.
Bianca Censori dhe Kanye West lidhën martesën në vitin 2022. Kjo ndodhi vetëm pak javë pas përfundimit të divorcit të reperit nga Kim Kardashian, me të cilën martesa kishte zgjatur afro shtatë vjet.
Pas martesës, Bianca është shfaqur disa herë përkrah fëmijëve të Kanye dhe Kim Kardashian, duke iu bashkuar veprimtarive të ndryshme familjare.
Ndërsa merr pjesë në jetën familjare, Censori vijon të jetë në vëmendjen e shtypit rozë ndërkombëtar për daljet ekstravagante dhe preferencat e saj të pazakonta në modë.