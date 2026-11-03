Bullgaria bllokon dërgesën prej 19.350 kilogramësh mollë nga Maqedonia për shkak të pesticideve

Një ngarkesë me mollë nga Maqedonia do të kthehet në vendin e origjinës, pasi analizat laboratorike zbuluan mbetje pesticidesh mbi nivelin maksimal të lejuar. Lajmin e bëri të ditur Agjencia Bullgare e Sigurisë Ushqimore (BFSA), përcjell AIM.
Sipas agjencisë bullgare, dërgesa peshonte gjithsej 19.350 kilogramë dhe nuk përmbushte kriteret ligjore të sigurisë.
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Kontrolli u zhvillua si pjesë e inspektimeve të shtuara që Organizata Bullgare e Ushqimit dhe Bujqësisë (BABH) kryen në Bullgari për frutat dhe perimet e freskëta të importuara.