Bullgaria bllokon dërgesën prej 19.350 kilogramësh mollë nga Maqedonia për shkak të pesticideve

Bullgaria bllokon dërgesën prej 19.350 kilogramësh mollë nga Maqedonia për shkak të pesticideve

Një ngarkesë me mollë nga Maqedonia do të kthehet në vendin e origjinës, pasi analizat laboratorike zbuluan mbetje pesticidesh mbi nivelin maksimal të lejuar. Lajmin e bëri të ditur Agjencia Bullgare e Sigurisë Ushqimore (BFSA), përcjell AIM.

Sipas agjencisë bullgare, dërgesa peshonte gjithsej 19.350 kilogramë dhe nuk përmbushte kriteret ligjore të sigurisë.

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Kontrolli u zhvillua si pjesë e inspektimeve të shtuara që Organizata Bullgare e Ushqimit dhe Bujqësisë (BABH) kryen në Bullgari për frutat dhe perimet e freskëta të importuara.


Shtuar 3.11.2026 10:30

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